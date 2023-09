’Come un’onda, come in volo’ Laboratori e incontri per la mostra Da Baracca a cavalli e motori

Tre settimane di eventi per rilanciare la mostra ’Come un’onda, come in volo 100 cavalli per Francesco Baracca’ a pochi giorni dalla chiusura, prevista per il 24 settembre. Inaugurata il 6 maggio scorso, ha subito "il durissimo colpo dell’alluvion", come spiega il direttore del Museo Baracca e curatore Massimiliano Fabbri. Il cartellone prevede un’ampia serie di eventi collaterali snodati fra laboratori per bambini, incontri e partecipazioni ad altre iniziative come l’Italian Motor Week dell’associazione Città dei motori. A iniziare oggi ci penseranno le letture ad alta voce ’Storie in volo’ nella sede della mostra alle 17, dirette ai bambini dai 9 anni. Saranno seguite, il 12 e 19 settembre dalle 16.30 alle 18.30, dai laboratori di cartapesta per i piccoli dai 5 ai 12 anni sul tema ’Cavalli selvaggi’. Domani gli autori dei testi inseriti nel catalogo della mostra saranno protagonisti dell’incontro organizzato alle 18 nella sala Estense della Rocca. Venerdì 8 alle 18.30 faranno il loro ingresso nelle sale le opere di sette artisti: Luca Casadio, Michele Buda, Paolo Buzzi, Sabrina Foschini, Federica Giulianini, Luca Piovaccari e Lorenzo Scarpellini sul tema ’Tutti cavalli belli’.

Il 14 settembre il primo degli eventi principali, ’CentoCavalli – OneHundredHorses’, alle 18.30 nel cortile della rocca metterà a confronto su cavalli e motori Gian Carlo Minardi e Luca Dal Monte, a 100 anni dalla prima vittoria di Enzo Ferrari al circuito del Senio. L’incontro fa parte dell’Italia Motor Week. Sempre il 14, alle 21 in piazza Baracca, c’è il concerto di Don Antonio Lacosta. Alle 22.30 seguirà il djset con concerto di Manticora Carolina Martines e Giovanni Lami. Intanto sarà proiettato il video ’Museo Baracca, museo città’ di Guido Garotti e Luca Nostri. Infine il 21 settembre nel cortile della Rocca alle 18 sarà presentato ’Gabriele D’Annunzio. La vita come opera d’arte’ scritto da Giordano Bruno Guerri che ne parlerà con Roberto Balzani.

Il programma delle visite alla mostra prevede 3 appuntamenti: l’8 settembre alle 17, il 14 dalle 20 alle 24 e il 23 alle 16. La chiusura, il 24 settembre, sarà affidata a due visite guidate alle 11 e alle 17. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. Per visite guidate, laboratori e incontri consigliato prenotare a [email protected].

Monia Savioli