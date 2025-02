Comici da tutta Italia a Faenza. La sfida per il premio Alberto Sordi

Il teatro Masini è pronto ad accogliere l’atto finale della 21esima edizione del ‘Faenza Cabaret – Premio Alberto Sordi’, concorso riservato ai giovani comici diventato negli anni sempre più importante a livello nazionale. Lunedì dalle 21 saranno in sette sette a contendersi il primo premio di mille euro, inserendo così il proprio nome nell’albo d’oro di una gara che ha visto la partecipazione di artisti diventati poi famosi a livello nazionale come Max Angioni e Davide Calgaro. I vincitori delle serate di selezione, dove si sono esibiti 24 partecipanti, sono Yassin Kefi di Carpi, Gianmario Martoccia di Torino, Claudio Giglio di Pavia, Giulia Pont di Torino, Francesco Giacalone di Mazara del Vallo, Emanuele Campasano di Napoli e Beniamino Rosa di Padova.

A colpi di gag cercheranno di aggiudicarsi, oltre al ‘Premio Alberto Sordi’ anche quello assegnato dal pubblico, che voterà via sms. A decretare il vincitore sarà una giuria composta da attori, autori e giornalisti che avrà come presidente Ruggero Sintoni, direttore artistico del teatro Masini e fondatore e co-direttore artistico con Claudio Casadio del Centro di Produzione Teatrale Accademia Perduta/Romagna Teatri. Questa edizione è storica, perché per la prima volta i finalisti saranno sette e non sei: una decisione presa dal direttore artistico Pasquale Di Camillo insieme alla giuria, visto l’alto livello dei partecipanti.

Ad aprire la serata sarà Alice Redini, vincitrice dell’edizione 2024, mentre come ospite ci sarà il ventriloquo Andrea Fratellini. Come è ormai consuetudine, il presentatore sarà il comico Giovanni D’Angello, che era in tv a ‘Zelig’ a fine gennaio, mentre ancora non si sa se avrà al fianco la moglie Penelope Landini, come nelle scorse edizioni, in quanto ha partorito da pochi giorni. Nel corso della serata ci sarà anche l’estrazione tra il pubblico di un weekend per due persone all’hotel Parco dei Principi di Giulianova. I biglietti, dal costo di 18 euro (intero) e di 15 (ridotto per abbonati alla stagione del Comico del Masini e soci del circolo I Fiori di Faenza), si possono acquistare in prevendita in via Marescalchi 18 a Faenza oppure il giorno della finale alle biglietterie del teatro Masini dalle 10 alle 13. Per info: 338-8821229.

Luca Del Favero