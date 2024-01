Comitati alluvionati, la speranza: "Incontrare Von der Leyen e Meloni"

I comitati degli alluvionati sperano oggi di poter incontrare la presidente del consiglio Giorgia Meloni e la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen, in arrivo a Forlì per un incontro sul tema alluvionale, per porre a loro in persona le richieste che la Romagna avanza per risollevarsi dal cataclisma dello scorso maggio.

Un faccia a faccia all’insegna del dialogo fra istituzioni e cittadini, promettono i comitati, la cui pazienza è tuttavia ormai al limite. "Chiederemo alla presidente Meloni e alle altre istituzioni un tavolo unico a livello istituzionale, la sicurezza del territorio, un protocollo unico di gestione di questo tipo di emergenza a livello nazionale. Complice la mancanza di un protocollo unico – proseguono i comitati – si stanno affrontando problemi straordinari con leggi ordinarie. É possibile che un fiume sia amministrato da cinque organi diversi e che, in caso di necessità, non si possa avere un coordinamento unico? È possibile non avere un automatismo per le utenze, o far riferimento a una normativa del 2017 per la conformità degli immobili e non prevedere procedure atte a una ricostruzione veloce?". Questa settimana o all’inizio della prossima la struttura commissariale dedicherà un incontro alla raccolta delle istanze dei Comitati riuniti, con l’obiettivo di sciogliere possibilmente tutte le riserve sulle ordinanze 11 e 14 e sulla piattaforma Sfinge.

"Non possiamo illuderci, considerando che per un problema complesso come il terremoto dell’Emilia sono stati necessari undici anni per concludere le pratiche aperte sul fronte dei risarcimenti, che la soluzione all’alluvione arrivi in pochi mesi. Ma non vogliamo neppure pensare che le 100mila richieste di risarcimenti che arriveranno dalla Romagna – enormemente di più di quelle del terremoto del 2012 – debbano attendere decenni per essere affrontate. Non va tutto bene, ogni mese che passa è una sofferenza. Occorre un modello di protocollo a livello nazionale per affrontare le emergenze, trasformando il disastro in un’occasione per costruire norme efficaci a tutti i livelli". I comitati lanciano anche un appello a tutti i cittadini che stanno lottando contro la burocrazia, in modo da avere un quadro il più possibile completo delle problematiche che sorgono a cadenza quasi quotidiana: è possibile scrivere a comitatiriunitiemiliaromagna@gmail.com.

Filippo Donati