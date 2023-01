Comitato per Elly Schlein

In attesa di una imminente presentazione pubblica di quello provinciale, in Bassa Romagna nasce il comitato ‘Parte da Noi Bassa Romagna’, a sostegno del progetto del Partito Democratico e della sinistra lanciato da Elly Schlein. "Crediamo – osserva Andrea Sangiorgi, portavoce del comitato – che sia questo il momento del coraggio di cambiare. Cambiare per ricostruire un partito e una sinistra che ritornino in sintonia con i bisogni e le speranze delle persone, in particolare di quelle più in difficoltà". Tra i promotori vi sono, oltre a Sangiorgi (assessore a Conselice e segretario del circolo Pd di Lavezzola), amministratori e dirigenti Pd ma anche militanti, iscritti, esponenti dell’ associazionismo. Sono: Katia Amerighi (Lugo), Giacomo Baldini (Lugo, consiglie), Alberto Carnelos (Massa Lombarda, segretario unione comunale Pd), Ombretta Cortesi (Bagnacavallo), Luca Costa (Conselice), Paola Dalla Valle (Lugo, consigliera comunale e dell’Unione), Gabriella Dionigi (Lugo), Nicola Dosi (Lugo), Stefano Folicaldi (Alfonsine, capogruppo Pd nel Consiglio dell’Unione), Marta Garuffi (Lugo, presidente Consiglio comunale), Umberto Giornelli (Lugo), Roberto Governa (Lugo), Manuela Malmesi (Bagnacavallo), Valentina Marangoni (Alfonsine, Assessora), Francesco Mazzotti (Lugo), Nicolas Merendi (Sant’Agata), Laura Monti (Cotignola, assessora), Valeria Monti (Lugo, presidente consulta di Voltana), Daniele Morelli (Bagnacavallo), Anna Pia Nicoletti (Lugo), Riccardo Pagani (Lugo, consigliere), Valerio Ronconi (Cotignola), William Savorani, Lorenzo Tamburini e Andrea Valentinotti (Lugo) e Giovanna Verlicchi (Conselice, consigliera).

l.s.