Comitato S. Grugnone. Sera di autofinanziamento per la ripartenza

Questa sera alle 19 alla discoteca Il Gabbiano di Conselice (al civico 4 di via Verdi), il ‘Nuovo Comitato San Grugnone’ presieduto da Nicolò Valenti organizza una serata di autofinanziamento, il cui ricavato sarà utilizzato per il rilancio, dopo l’alluvione dello scorso anno, di questa realtà che da oltre un secolo organizza uno dei carnevali più antichi dell’intera Romagna. Nel maggio 2023 anche le strutture del Comitato non furono risparmiate dal devastante evento meteo. A finire sott’acqua furono i due capannoni adibiti al ricovero dei carri e qualche vecchia auto ‘americana’ che apre il tradizionale corteo. Strutture che ospitavano inoltre due trenini, i generatori, almeno 250 figure di cartapesta e svariati materiali.

Il danno si rivelò assai ingente e l’iniziativa di questa sera servirà a ‘ripartire’ e a mantenere quindi viva questa tradizione. Oltre alla cena, che proporrà un menù romagnolo o (su prenotazione) vegetariano, non mancheranno musica dal vivo con ‘Cico e bél e Mary Grace’, musica ‘disco’ con Manoli dj e Paolino Sangiorgi, nonché un ospite ‘speciale’ che già si è esibito in occasione dei programmi televisivi ‘Tale e Quale show’ e ‘Tú sí que vales’. Per prenotazioni: 3460901322 (Annalisa).

lu.sca.