Commedia british a Cervia

La commedia ’british’ ’La signora omicidi’ sul palco del Teatro comunale Walter Chiari di Cervia prosegue stasera e domani alle 21; gli interpreti sono Giuseppe Pambieri e Paola Quattrini. Scritto da William Arthur Rose e adattato per il palcoscenico da Mario Scaletta, lo spettacolo è diretto da Guglielmo Ferro. Completano il cast della commedia Mario Scaletta, Rosario Coppolino, Roberto D’Alessandro e Marco Todisco.

Le interpreti dello spettacolo incontreranno il pubblico nel Ridotto del teatro domani alle 18 (ingresso gratuito). Si tratta di una commedia ricca di humor e divertenti intrighi, situazioni ambigue ed equivoci esilaranti, ambientata in una Londra degli anni ’50 che fa da sfondo all’improbabile incontro tra Louise Wilberforce, arzilla e svampita affittacamere, e il misterioso Professor Marcus, presunto musicista, in realtà capobanda di un pericoloso gruppo di malviventi che Louise finirà per smascherare.

"La Signora omicidi è una ‘macchina’ perfetta – dice il regista Guglielmo Ferro –; avere la possibilità di lavorare con attori meravigliosi come Paola Quattrini, Giuseppe Pambieri e tutti gli altri compagni di viaggio, mi ha dato la possibilità di costruire uno spettacolo in cui pubblico e attori vivono insieme la commedia, in uno scambio continuo di emozioni e divertimento". Prevendite domani dalle 10 alle 13 al teatro, con ingresso dal viale della Stazione; www.vivaticket.it Prezzi: da 26 a 15 euro; 0544-975166.