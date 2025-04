Commedia dialettale ’I Bragon!’ alle 15.30

Oggi ore 15.30, per la Rassegna Ritroviamoci al Rasi, la compagnia Cvi de Magazen di Sant’Antonio, porterà in scena al Teatro Rasi di Ravenna (Via di Roma, 39) “I Bragon!”, commedia dialettale brillante in tre atti di Eugenio Ghuberti. Regia di Bruno Suprani e Lidia Liverani.

Cosa succede quando, in famiglia, i bragôn (i pantaloni) li porta la moglie ed il marito subisce le angherie caratteriali della stessa? Questa la domanda dalla quale si svilupperà la trama.

Biglietto intero 10 euro, ridotto 8 (soci Capit 7 euro). I biglietti si potranno acquistare a partire dalle 14.30.