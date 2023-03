Commedie dialettali a Bagnacavallo Reda e Brisighella

Gli amanti del teatro questa sera hanno solo l’imbarazzo della scelta. Alle 21 la rassegna del teatro dialettale al Goldoni di Bagnacavallo propone la compagnia I Giovani di Chiusura con la commedia in tre atti ’Mi mujér védva’, scritta da Ugo Palmerini e Arrigo Lucchini e diretta da Luciano Farnè. Una moglie, Lella, innamorata del proprio marito. Un marito, Nino, innamorato della propria moglie. Quale condizione più dolce e romantica si potrebbe desiderare? Se non fosse che l’uomo che occupa il cuore di Lella non è l’attuale marito, ma quello defunto, il povero Fiffo. Biglietti 7 euro.

Sempre alle 21, questa volta al cinema teatro di Reda, toccherà alla compagnia T.P.R. Doppio Gioco mettere in scena ’Us marida Mingò’, di Alfredo Visani. Il terzo appuntamento in programma è quello al teatro parrocchiale di Brisighella (via Fossa, ore 21), dove la Cumpagnì dla Mulnela di Santarcangelo sarà sul palco con un’esibizione (in dialetto) in tre atti di S.Palmucci.