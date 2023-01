Commemorazione di Ettore Muti, braccio di ferro Comune-manifestanti

Secondo il Comune, la manifestazione aveva violato il regolamento cimiteriale. Ecco la ragione della sanzione amministrativa da 250 euro. Certo, non una cifra esorbitante ma altamente simbolica: come dire che quella manifestazione contiene aspetti censurabili a norma di legge. Nient’affatto secondo gli organizzatori che hanno impugnato il verbale rivendicando in buona sostanza la legittimità delle loro azioni anche alla luce della recente decisione della procura di chiedere l’archiviazione sulla vicenda per quanto riguarda gli aspetti penali. E così la commemorazione per la morte di Ettore Muti, è finita davanti al giudice di Pace Anna Maria Venturelli. Da una parte palazzo Merlato che, con apposita deliberazione di Giunta, aveva dato incarico agli avvocati Patrizia Giulianini, Giacomo Giannoccaro e Giada Severi. E dall’altra un esponente dell’Anai, l’associazione nazionale arditi d’Italia che da anni a fine agosto organizza la commemorazione in zona cimitero monumentale e che è tutelata dall’avvocato Francesco Minutillo. Prossima udienza a fine marzo. Nel frattempo proveremo a spiegarvi cosa è successo. Muti, fascista della prim’ora, era stato ammazzato nella pineta di Fregene in circostanze mai del tutto chiarite il 24 agosto 1943. E così ogni anno viene ricordato nella domenica più vicina a tale data. Le sue spoglie, prima custodite all’interno...