"Commemorazione di Muti, no alla richiesta di archiviazione"

Le camicie nere, in fila, sull’attenti e poi quella frase ripetuta tre volte "Tenente colonnello Ettore Muti..." con i partecipanti che rispondono "presente" e infine la formula "Camerati, rompete le righe". L’Anpi di Ravenna, rappresentata dagli avvocati Lisa Masetti e Albert Pepe, non ha dubbi: quello che ha caratterizzato la celebrazione del 79esimo anniversario della morte del gerarca fascista ravennate Ettore Muti, organizzata dagli Arditi d’Italia il 21 agosto scorso nei pressi del monumento al marinaio dove è collocata la sua lapide, era un vero e proprio "lessico, parte di una liturgia tipicamente da nostalgici fascisti". Così nel settembre scorso i legali della sezione ravennate dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia, hanno presentato una denuncia-querela in cui si descrivono i fatti, lasciando all’autorità inquirente l’identificazione delle persone, allegando a questo proposito il link a un video di Youtube e alcuni articoli di giornale. A febbraio però la Procura ha chiesto l’archiviazione di quella denuncia-querela contro ignoti. Qualche giorno dopo, a metà marzo, gli avvocati Masetti e Pepe però si sono opposti alla richiesta di archiviazione e ora attendono la fissazione dell’udienza davanti al Gip.

Nella denuncia-querela, in particolare, non viene citata l’apologia di fascismo ma si fa riferimento all’articolo 5 della legge Scelba sulle "manifestazioni usuali del disciolto partito fascista". Questa volta, al contrario di altri esposti presentati dalla Consulta antifascista attraverso l’avvocato Andrea Maestri, non sono state indicate le persone che hanno partecipato alla manifestazione del 21 agosto scorso. "Persone comunque visibili e identificabili nelle foto degli articoli di giornale e nel video di Youtube – precisa l’avvocato Masetti –. Purtroppo, come in passato, è arrivata una richiesta di archiviazione della Procura. A questo punto ci auguriamo che il giudice riapra le indagini". Lo scopo dell’Anpi, come spiega l’avvocato Masetti, "non è la mannaia dell’azione giudiziaria né il risarcimento" bensì quello di "battersi affinché i princìpi informatori della Guerra di Liberazione divengano elementi essenziali nella formazione delle giovani generazioni; concorrere alla piena attuazione, nelle leggi e nel costume, della Costituzione Italiana, frutto della Guerra di Liberazione, in assoluta fedeltà allo spirito che ne ha dettato gli articoli; dare aiuto e appoggio a tutti coloro che si battono, singolarmente o in associazioni, per quei valori di libertà e di democrazia che sono stati fondamento della guerra partigiana e in essa hanno trovato la loro più alta espressione".

m.m.