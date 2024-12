Commemorazione internazionale

Si terrà oggi alle 15, presso il cimitero di guerra canadese di Villanova di Bagnacavallo, una solenne commemorazione in occasione dell’80° anniversario della Liberazione. L’inziativa, promossa dall’associazione Wartime Friends in collaborazione con il Comune di Bagnacavallo, il consiglio di zona di Villanova e il Comitato Permanente Antifascista, prevede la presenza di autorità civili, militari e religiose, rappresentanti del Canada e del Regno Unito e il contingente canadese della base Nato di Poggio Renatico. Alle 15 si prevede lo scoprimento di un monumento dedicato ai soldati del Lanark and Renew Scottish Regiment ad opera della famiglia del veterano Judd Couillard, a sottolineare la trasmissione della memoria. La cerimonia sarà accompagnata da interventi musicali della scuola comunale di musica di Bagnacavallo, di Domenico Foschini con la cornamusa e Domenico Ricciardelli con la tromba.