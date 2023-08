Commemorazioni Muti "Da quest’anno non si faranno più Troppi esposti e querele"

La commemorazione pubblica per la morte di Ettore Muti non si terrà più, fine di un’epoca. Quasi telegrafico ma efficace. A confermarlo è Mirco Santarelli il quale, come responsabile territoriale dell’associazione nazionale Arditi d’Italia, in tante occasioni era stato l’organizzatore del discusso ritrovo.

O meglio, ex responsabile dell’associazione: ma qui Muti non c’entra nulla, tutto è legato "a dissapori interni" Di fatto, c’era stato lui in testa a diversi dei numerosi cortei che a partire da metà degli anni ’90 avevano omaggiato Muti, fascista della prim’ora ammazzato nella pineta di Fregene in circostanze mai del tutto chiarite il 24 agosto del 1943. E così ogni anno - fino all’anno scorso - il colonnello Muti veniva ricordato in pubblico nella domenica più vicina a tale data. Cioè avrebbe dovuto essere domani. I sostenitori non si erano scoraggiati anche quando le sue spoglie, prima custodite all’interno del cimitero, per volontà della famiglia erano state trasferite in luogo segreto: la commemorazione via via si era spostata fino a raggiungere l’area sotto al monumento del Marinaio d’Italia. Cioè qualche decina di metri più avanti rispetto alle mura cimiteriali.

Muti verrà ricordato lo stesso, certo: ma in area privata e al momento tenuta segreta. "Ci siamo stancati - spiega Santarelli - non saremo più in pubblico". A fiaccare la volontà, ci hanno pensato le questioni burocratiche e soprattutto le spese legali relative a querele, esposti, multe. "Per quanto il nostro avvocato sia un amico, si deve spostare, deve fare accesso agli atti: in definitiva migliaia di euro che vanno via; tempi dilatati dalla burocrazia. Sì - incalza Santarelli - stava diventando un po’ troppo oneroso per me. Dopotutto se anche vinco una causa, devo pagare qualcosa ogni volta che mi rivolgo al tribunale". A suo avviso insomma "l’arma usata, quella dalla querela, ha sotto un certo aspetto sortito i suoi effetti".

E così ora s’affaccia il nuovo corso: "Ci sono tante aree private di tante persone a noi vicine che potrebbero essere usate". Come dire lontano da quelle contestazioni che avevano fatto da anticamera a richieste alla magistratura. "Con tutti i problemi che esistono, questa è una caccia alle streghe". E lui si è "un po’ stancato di questa frenesia della caccia al fascismo". Con la commemorazione pubblica di Muti, si aiutava "l’estrema sinistra ad alimentare lo spauracchio del fascismo quando invece siamo in 20 e ci incontriamo tra di noi... In privato ora non ci romperà le scatole nessuno".

Un affondo anche per "questa sinistra" che se la prende "con chi la pensa in maniera differente". E l’esempio è per un "consiglio comunale straordinario" in cui "sono stati capaci di allargare la zona di rispetto del cimitero a 92 metri sapendo che eravamo a 90 metri... Esattamente così: ci siamo sentiti perseguitati in questi anni nonostante tutti i problemi che ci sono in giro". Il ricorso contro la multa per la violazione del regolamento cimiteriale, "il secondo anno lo persi perché era aumentata la zona di rispetto. Lì ho capito che dietro c’era una forma maniacale...".

E adesso tutto in archivio: le sortite alla commemorazione di padre Giulio Maria Tam, ordinato sacerdote da Lefebvre e scomunicato dal Vaticano. Le apparizioni della spagnola Araceli, che assicurò di essere stata legata in passato al colonnello. E le tante, tantissime, polemiche. Fine di un’epoca.

Andrea Colombari