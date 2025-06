Commercianti e cittadini adottano le fioriere

Il centro storico di Massa Lombarda si arricchisce in questi giorni di nuovi colori e profumi grazie a un’iniziativa spontanea nata dal dialogo tra commercianti, cittadini e amministrazione comunale. Si legge nella nota: "Tutto è partito da un confronto informale su come rendere più accogliente e curato il cuore della città. Alcuni commercianti hanno deciso di posizionare, a proprie spese, fioriere con piante e fiori davanti alle loro attività, dando un segnale concreto di attenzione e cura verso il decoro urbano. A loro si è presto unito un privato cittadino, altrettanto volenteroso. Raccogliendo questo slancio, l’amministrazione ha deciso di mettere a disposizione alcune fioriere comunali inutilizzate da tempo, offrendo ai commercianti del centro la possibilità di ’adottarle’".

L’adesione è stata immediata e partecipata: ogni fioriera è stata riempita e decorata dai singoli esercenti, che si sono anche impegnati nella loro manutenzione, rendendo l’intervento sostenibile e condiviso. Un ringraziamento particolare, scrivono dal Comune, "va al signor Franco Taroni, che si è offerto di prendersi cura in autonomia delle fioriere di piazza Matteotti, contribuendo con passione alla bellezza della piazza. Un gesto che dimostra quanto senso civico e appartenenza possano fare la differenza, anche nelle piccole cose. Va inoltre segnalato il contributo di alcuni fiorai locali, che si sono resi disponibili a supportare l’iniziativa rendendo meno onerosi gli acquisti di piante e terriccio per i commercianti. Il decoro urbano non risolve da solo le criticità che ogni città si trova ad affrontare, ma può diventare un punto di partenza per rinsaldare il legame con la propria comunità. Questo piccolo grande gesto di “orgoglio massese” dimostra che, con poco e con l’impegno di tutti, è possibile costruire una città più bella e vivibile".