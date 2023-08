Commercio, l’analisi In dieci anni persi oltre 270 negozi Ma più investimenti

di Giorgio Costa

Erano 1.499 a giugno 2012, si sono ridotti a 1.221 a giugno del 2022. Sono 278 i negozi (-18,55%) che nel comune di Ravenna sono stati inghiottiti in 10 anni da un mercato che sta cambiando radicalmente pelle sotto la spinta di due fattori ugualmente dirompenti: da un lato il dilagare della grande distribuzione e dall’altra la crescita delle vendite on line che si possono si affiancare al commercio tradizionale ma che sicuramente hanno l’effetto di far chiudere senza mai più rialzarle molte vetrine. E la perdita decennale è divisa in maniera quasi sovrapponibile tra centro storico (da 754 a 616 negozi) e forese (da 754 a 605 negozi) a riprova del fatto che la difficoltà è strutturale più che dipendere dalla collocazione fisica del punto vendita. "Certo, non è una Caporetto ma è evidente – spiega Riccardo Ricci Petitoni, referente per il commercio e il centro storico di Confesercenti Ravenna-Cesena – che il commercio langue e il trend di diminuzione del numero di imprese è costante; imprese strette da un lato dall’incremento poderoso della grande distruzione e dall’altro dalla crescita inarrestabile dell’online specie tra le generazioni più giovani che saranno poi quelle mature di domani. Per non dire del fatto che il commerciante deve districarsi anche tra la concorrenza delle piattaforme del produttore e i market place on line e deve riuscire ad evitare di essere la cabina di prova di oggetti che poi vengono comprati direttamente via computer senza passare dal negozio fisico". E le vetrine ravennati di Cloverfield (tra via Salara e via Ponte Marino) sono rimaste buie proprio per questa ultima ragione. "Tenere aperto in centro – spiega Mauro Mambelli, presidente di Ascom Confcommercio della provincia di Ravenna – è una vera e propria sfida e il futuro, tra ipermercati e on line, se non segnato, è certamente negativo. La strada che vediamo resta quella della creazione di eventi e di occasioni che portino la gente in centro e con i negozi che si adeguano agli orari e alle occasioni create. Anche perché stanno mancando molti stranieri, tenuti lontani anche da una comunicazione errata dell’alluvione e da una promozione che tra Enit e Apt regionale lascia a desiderare. L’Italia non è solo mare ma anche arte e centri storici".

Per vincere la sfida i negozi tradizionali devono avere la forza di innovare. E Ricci Petitoni fa il nome di Emily dress baby boutique: "il negozio funziona anche per le modalità innovative di vendita che passano dai tutorial per mostrare il campionario che favoriscono l’acquisto a distanza ma senza perdere il contatto con il servizio ‘umano’". E la via per rivitalizzare il centro è "quella di renderlo sempre più piacevole in modo tale che l’acquisto diventi un’esperienza gradevole e gratificante", spiega Ricci Petitoni. "Ma – spiega Mambelli – è anche un discorso di età. Spesso i negozi chiudono perché i genitori vanno in pensione i figli fanno altro e allora quegli spazi o diventano garage o vengono inglobati nelle abitazioni. Poi c’è una presenza esagerata di grande distribuzione che è stata pensata per una città che doveva sfondare i 200mila abitanti e invece è scesa a quota 155mila. Ma siccome sulla carta i centri commerciali si possono fare, allora vengono costruiti anche per le opere accessorie che i Comuni incamerano; ma così non si va da nessuna parte né per la Gdo né per i negozi tradizionali". Un segnale positivo arriva dagli investimenti: nel corso del 2022, in provincia di Ravenna, nel campione delle imprese del commercio al dettaglio esaminato dalla Cdc di Ravenna, ha investito il 36% delle imprese intervistate, segno che ancora ci si crede anche se nel 2019, la percentuale di imprese investitrici era più alta e pari al 48% e superava di 4 punti percentuali la media in regione (44% in Emilia-Romagna).