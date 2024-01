Commercio, Natale magro: "Ma c’è ottimismo"

Un Natale in ripresa e ottimismo per i saldi che stanno per iniziare. Problemi di parcheggio a parte, per i commercianti lughesi la via della ripresa è tracciata, anche se i risultati legati alle vendite natalizie mostrano ancora una flessione del 15-20% sugli anni ante Covid. Questo è almeno il sentore di Confesercenti che, dal sondaggio effettuato dopo il 25 dicembre, riporta un certo ottimismo dilagante smorzato in parte dal periodo scelto per far partire i saldi classificati come di fine stagione ma che invece, iniziando il 5 gennaio, a giudizio di tanti la stagione praticamente la inaugurano. "Mi riferisco – spiega il direttore di Confesercenti, Giancarlo Melandri – soprattutto ai negozi di abbigliamento che hanno acquistato i capi invernali a prezzo pieno e che ora li devono vendere scontati dal momento che nei mesi scorsi le temperature non favorivano di certo il loro acquisto. Come andranno le vendite lo sapremo solo dopo la prima settimana, quando faremo partire il secondo dei nostri sondaggi per monitorare gli andamenti. Di sicuro però stiamo notando una certa predisposizione da parte dei clienti a riprendere i ritmi di spesa pre Covid nonostante le recenti difficoltà che includono, ovviamente, anche i disagi causati dall’alluvione". E se per il Natale alcuni generi sono tornati in auge, come i libri che rientrano fra i più regalati, nel settore moda si assiste a una differenziazione legata alla tipologia del capo. "L’abito firmato di qualità spesso viene acquistato fra i capi vintage – continua Melandri –. Per l’abbigliamento di tutti i giorni invece si scende di livello e lo si cerca dove il prezzo per il nuovo risulta essere più vantaggioso".

Ascom Confcommercio è cauta e usa il condizionale. "Potrebbe essere un buon avvio di saldi per gli acquisti e consumi delle famiglie – afferma il Direttore Luca Massaccesi –. Questi saldi rappresentano un’importante opportunità per i consumatori che potranno trovare nei negozi di moda un vasto assortimento di prodotti di qualità a prezzi convenienti, oltre al consueto e insostituibile servizio. Nell’ultimo mese abbiamo registrato un’incoraggiante crescita di fiducia di famiglie e imprese che va ad attenuare gli effetti negativi di una ancora elevata, seppur in calo, inflazione. Anche a fronte di un incoraggiante aumento degli acquisti natalizi presso i negozi di vicinato siamo ottimisti per le vendite in questi imminenti saldi invernali". Per Ascom Confcommercio è incoraggiante il dato relativo alla situazione economica generale che consente di formulare una ipotesi di crescita "dello 0,9% congiunturale per il 2024. L’economia – sottolinea Massaccesi – è in rallentamento, ma c’è tenuta dell’occupazione ai massimi storici, la produzione industriale ha smesso di scendere e i dati sul turismo continuano a essere ottimi. Per quanto riguarda in particolare il settore ’moda’ a livello locale ci siamo impegnati nella campagna ’Compro sotto casa perché mi sento a casa’, alla quarta edizione, nata per valorizzare il ruolo di aggregatore sociale nelle città delle attività commerciali, negozi, bar ristoranti, per evidenziare il legame tra gli abitanti di un quartiere e i suoi negozi".

Intanto fra i commercianti del Pavaglione, colpiti dall’alluvione del maggio scorso, imperversa il ’fai da te’ nello scegliere la via da percorrere per sistemare i loro negozi. Sul lato più danneggiato perché in maggiore pendenza, quello verso la Rocca, gli esercenti ci hanno pensato da soli, senza aspettare gli interventi di ripristino annunciati e non ancora realizzati da parte del Comune. La ricerca di un periodo che sia buono per tutti ma che, inesorabilmente, finisce per non essere mai completamente giusto per alcuni viste la diversità commerciale dell’offerta, sta facendo slittare l’ipotetica data. In tutto questo c’è chi sospetta che, dalla difficoltà a trovare accordi, l’amministrazione farà inesorabilmente scivolare le intenzioni verso un nulla di fatto.

Monia Savioli