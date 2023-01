Commercio, notizie sulla cargo-bike

Tra poche settimane sarà attivato un nuovo servizio pensato per gli esercizi pubblici e i punti vendita attualmente aderenti a Spasso in Ravenna, il comitato creato per promuovere e stimolare la comunità commerciale del centro storico dalle associazioni di categoria CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti, oltre che dal Comune di Ravenna. Grazie alla collaborazione ormai consolidata con la Cooperativa San Vitale, il comitato metterà infatti a disposizione un mezzo per la consegna porta a porta di materiale promozionale e informativo. Partendo dall’opportunità fornita da Ve.Ra., la Velostazione di Ravenna gestita proprio dalla Coop San Vitale dedicata interamente al mondo della bicicletta e della mobilità sostenibile, Spasso in Ravenna ha sottoscritto una collaborazione che contribuirà a migliorare sensibilmente la diffusione di iniziative e idee promosse per la valorizzazione del cuore della città. Con cadenza mensile, a partire indicativamente da fine gennaio, una cargo bike si muoverà fra le vie di Ravenna per consegnare a tutti i commercianti il materiale informativo utile per tenere aggiornati sia i titolari degli stessi punti vendita che la loro clientela. La cargo bike messa a disposizione da Ve.Ra., e guidata dai volontari della San Vitale, dispone di un ampio vano di carico tra il manubrio e la ruota anteriore, consentendo in questo modo il trasporto del materiale promozionale.