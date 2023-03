Commissione verde, incontri per tutti

Dopo l’ok in Consiglio comunale del Regolamento del verde, ieri si è tenuta la prima seduta della Commissione del verde di Faenza, organo che esprime valutazioni e pareri, non vincolanti, sulla gestione delle aree verdi nel territorio del comune, promuovendone aspetti culturali e ambientali. Nel corso della seduta particolare importanza è stata data alle strategie di divulgazione dei principi del Regolamento verso la città e gli addetti ai lavori, uno dei primi passi fondamentali in questa prima fase dell’introduzione del Regolamento. A questo scopo, a breve verranno organizzati incontri rivolti a tecnici, ditte specializzate, ordini professionali, amministratori di condominio e cittadini. Obiettivo principale non sarà solo far conoscere quanto sancito dal Regolamento ma far comprendere le motivazioni sottostanti alle norme in esso contenute e a divulgare le buone pratiche a tutela del verde della città.