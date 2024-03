Compagni di scuola, ritrovo dopo 35 anni

Che bello rivedersi dopo tanti anni. La classe 1978 si è ritrovata dopo ben 35 anni con, raccontano, "la presenza della maestra Dea super in forma con i suoi 90 anni. Peccato che il maestro Ponti non sia riuscito a venire". Bei tempi quelli delle elementari. Cinque anni passati senza troppi pensieri all scuola di Castiglione di Cervia ’G.Carducci’.

Tra i presenti Simona Ambrosini, Chiara Morigi, Giulia Pieri, Annalisa Vincenzi, Baldoni Marika, Giacchini Milena e Cristian, Andrea Turroni, Andrea Ferdani, Alice Bettoli. Non hanno potuto partecipare Cristina Amantini, Matteo Bubani, Francesca Calboli, Marco Causio, "ma speriamo di vederli presto alla prossima occasione".