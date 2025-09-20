Compagnia Portuale: "Fermati gli esplosivi, una scelta umanitaria. Ora sia sempre così"

Luca Grilli, presidente della Compagnia Portuale, il primo soggetto della filiera che ha portato ad evitare il passaggio di due container con esplosivi - diretti a Israele - al porto di Ravenna. Cos’è successo mercoledì sera?

"Stava iniziando la partita dell’Inter e ho ricevuto una telefonata da una mia fonte che segnalava l’arrivo di questo materiale giovedì su due camion provenienti dall’Austria. Il tutto sarebbe dovuto essere caricato su una nave dell’israeliana Zim. La mobilitazione di tutte le parti in causa - Sapir è a maggioranza pubblica - è stata immediata".

Quale è la vostra attività al porto?

"Quando arriva il materiale al porto, viene scaricato dai terminalisti dalle navi. Noi li integriamo quando la loro manodopera non è sufficiente".

Sono stati tirati in ballo motivi di ordine pubblico per spiegare, in parte, la vostra decisione: può essere più preciso?

"Come saprà martedì c’è stata una manifestazione contro il transito di armi dal porto, con proteste sotto la sede dell’Autorità Portuale. La nostra, preciso, è stata una scelta non solo professionale. è stata una scelta umana e umanitaria. La situazione che si è venuta a creare a Gaza tocca valori profondi. Ed è stata una scelta difficile".

Anche etica?

"Assolutamente sì. Ma è stata anche una decisione naturale, e un po’ mi dispiace che venga vista in maniera così eccezionale. Ma come diceva Lucio Dalla, ’l’impresa eccezionale, dammi retta, è essere normale’".

Ci saranno conseguenze per il vostro lavoro?

"Prima le dicevo che è stata una scelta difficile, perché dobbiamo tutelare i nostri lavoratori".

Di che numeri parliamo?

"Consideri che abbiamo un indotto di oltre 500 persone".

Dicevamo: avrete conseguenze per questo ’no’ deciso al transito di armi ed esplosivi dal porto?

"Se parliamo di container come quello del nostro caso, classificati come 1.4, in due anni e mezzo ne saranno transitati 35-40, quindi numeri bassissimi".

Tutti diretti a Israele?

"Non è un dato che conosco, ma la logica mi porta a supporre di no".

Le possibili conseguenze...

"Se Zim non contestualizzerà quanto successo a Ravenna e dirottasse altrove il suo traffico, allora sì che avremo conseguenze. Ma noi abbiamo resistito al covid e alla guerra in Ucraina, supereremo anche questa".

Immagini questo scenario: domani si risolve la questione mediorientale. Tra sei mesi dal porto potrebbero dover transitare armi dirette in un’altra zona dove c’è un conflitto in corso: cosa farete? Ci sarà, insomma, uno stop a tutto il materiale bellico d’ora in poi da Ravenna?

"Mi auguro che venga aperta questa discussione".

Luca Bertaccini