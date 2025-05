Compie tre anni la libreria per bambini ’Bubusettete’

Compie tre anni di vita ’Bubusettete’, che è riduttivo definire libreria. Si tratta, spiegano i diretti interessati, di "un’alternativa concreta, creativa e profondamente umana". L’attività in via XX Settembre è un progetto culturale nato dalla visione di una ex professoressa milanese, Gloria Carbonara, trasferitasi in Romagna durante la pandemia.

Carbonara, dopo un periodo di insegnamento come supplente nelle scuole medie cervesi, ha colto una mancanza: in città non esisteva uno spazio dove bambini e ragazzi potessero avvicinarsi ai libri e al gioco in modo consapevole, educativo, divertente. Così ha deciso di agire, dando vita a un piccolo grande presidio di cultura e relazione nel cuore di Cervia.

’Bubusettete’ è libreria, ludoteca, laboratorio. Ma è anche molto di più: è un luogo in cui i bambini possono scoprire il piacere di leggere, costruire con le mani, giocare con materiali semplici, in stile montessoriano, imparando la concentrazione e l’autonomia. È uno spazio dove si impara l’inglese con metodi coinvolgenti, dove si fanno laboratori di calligrafia, dove ogni pomeriggio diventa un’opportunità per crescere insieme, senza la mediazione di uno schermo. L’idea ha preso forma grazie anche a una squadra affiatata e competente che lavora al fianco della titolare, con educatori, lettori, esperti e appassionati.

In una città come Cervia, dove molti genitori lavorano duramente – spesso con orari prolungati legati al turismo o alla stagionalità – ’Bubusettete’ si è trasformato in un rifugio e in un supporto concreto per le famiglie. "Volevo dare ai bambini quello che meritano: attenzione, stimoli, tempo", racconta Gloria –. Tutti parlano di quanto sia importante limitare l’uso della tecnologia nei più piccoli, ma pochi offrono del le vere alternative. Noi cerchiamo di farlo ogni giorno".