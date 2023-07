Completata la ciclabile di via Ravegnana

Si è da poco concluso l’intervento per la realizzazione del nuovo percorso ciclo-pedonale in via Ravegnana. Infatti a mancare temporaneamente, e vi si provvederà presto, è attualmente solo la segnaletica, dopodiché il collegamento che consentirà di percorrere in sicurezza il tratto che dalla pista ciclabile già esistente porta fino alla sede dell’Istituto Comprensivo San Rocco sarà definitivamente completato. Si tratta di un intervento costato complessivamente 95mila euro e finanziato con risorse ministeriali che trae origine da percorsi condivisi di cui si era cominciato a discutere già da diverso tempo.

Infatti in fase d’ideazione l’amministrazione comunale ha lavorato di concerto con le componenti scolastiche per risolvere un problema annoso come quello della sicurezza in prossimità degli edifici scolastici. E in via Ravegnana di scuole ce ne sono ben tre, afferenti all’Istituto Comprensivo San Rocco: la scuola dell’infanzia, la scuola elementare e la scuola media, oltre al campo da calcio utilizzato dalle squadre giovanili del San Rocco e del Faenza Calcio, e alla palestra scolastica, utilizzata nel periodo extra curricolare da altre società sportive cittadine. Una zona quindi molto attenzionata anche per il fatto che via Ravegnana è una delle direttrici principali di entrata e di uscita dalla città. Diverse quindi erano le criticità legate al traffico veicolare, massimizzate nei periodi di ingresso e di uscita dagli istituti scolastici.

Da qui l’intenzione di migliorare la sicurezza di quel tratto e di includerlo all’interno delle progettualità comunali collegate alla mobilità sostenibile. Dopo le fasi istruttorie e progettuali, l’intervento per la realizzazione del nuovo tratto nella contro-strada è quindi iniziato lo scorso 26 giugno ed ha comportato la delimitazione dell’area, la realizzazione di nuove aiuole, il rifacimento dell’asfalto, e la posa del cordolo che delimita il percorso di 85 metri.

Inclusi nell’opera anche la realizzazione del percorso pedonale collegato al percorso già esistente, che consente anche un miglioramento degli accessi al campo sportivo e alle scuole. Nella fase di studio era prevista anche una modifica ai flussi veicolari con percorsi a senso unico.