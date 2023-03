Completati i lavori di asfaltatura nella controstrada di via Granarolo

Manca ancora la segnaletica orizzontale, ma tecnicamente l’opera di intervento straordinario che prevedeva la riasfaltatura della controstrada di via Granarolo è stata compiuta. Una lingua di asfalto lunga 400 metri e larga 15 tra l’edicola e via Corgin, ha infatti coperto definitivamente le buche pericolose per il transito di ciclisti, pedoni e automobili. La manutenzione, costata 119mila euro, era stata approvata con misura urgente a febbraio e prevedeva la realizzazione di un tappeto a caldo per colmare e risolvere definitivamente il problema delle buche e degli avvallamenti, giudicati insanabili con la sola stesa di bitume a freddo. I lavori erano iniziati il 20 febbraio. Oltre al nuovo asfalto, le ditte che si occupano della manutenzione ordinaria hanno provveduto a mettere in sicurezza alcune buche presenti anche in via Granarolo, in attesa dell’inizio dei lavori, già deliberati ed assegnati per il rifacimento dell’asfalto dalla zona Comet, alla zona dove sorge l’industria Tampieri. Un’opera su cui si erano concentrate anche varie interrogazioni delle opposizioni, che costerà 300mila euro e per i quali, come specificato dall’assessore ai lavori pubblici Milena Barzaglia, dopo le verifiche documentali inizieranno i lavori.