Completati nove impianti fotovoltaici su scuole e palestre

Sono stati completati i nove impianti fotovoltaici realizzati in altrettanti edifici pubblici della Bassa Romagna, nell’ambito del progetto ‘Energy Smart School’. Il progetto è stato realizzato dal Coordinamento servizi tecnici dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e rientra nel programma straordinario di investimento per Unioni di Comuni 2023 della Regione Emilia-Romagna, per un investimento di circa 600mila euro, finanziati al 95% dalla Regione e per la parte restante dai singoli Comuni.

In tutto si tratta di nove impianti fotovoltaici – uno per ciascun territorio comunale – di una potenza di 20 Kw ciascuno, che sono stati installati sui tetti di sei scuole e tre palestre. Nello specifico, gli interventi riguardano ad Alfonsine la scuola media ‘Oriani’ (67.911 euro); il palazzetto dello sport di largo De Gasperi a Bagnacavallo (84.600 euro); la palestra comunale di Bagnara (74.732 euro); la scuola media ‘Foresti’ di Conselice (67.691 euro); la scuola dell’infanzia ‘il Cantastorie’ di Cotignola (73.061 euro, nella foto); la scuola media ‘Emaldi’ di Fusignano (84.725 euro); la scuola dell’infanzia Fondo Stilliano di Lugo (50.277 euro); la scuola media ‘D’Acquisto’ di Massa Lombarda (56.200 euro); il palazzetto dello sport di Sant’Agata (40.409 euro).

Sempre sul tema del risparmio energetico, le scuole della Bassa Romagna negli scorsi anni sono state interessate anche dal progetto ‘Energy@School’, per promuovere buone pratiche e azioni virtuose per la riduzione dei consumi, dello spreco energetico e delle emissioni di anidride carbonica nelle scuole pubbliche, allineandosi con gli obiettivi dell’Agenda europea 2030, per lo sviluppo sostenibile.