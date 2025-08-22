"Compra la droga da noi o finisce male"

"Sei di Alfonsine? Allora la droga la devi comprare solo da noi". Con questa pretesa, due giovani ospiti di un centro di accoglienza straordinaria – un tunisino di 24 anni e un egiziano di 20 – avrebbero perseguitato per mesi un ragazzo del posto, arrivando persino a minacciarlo con un coltello alla stazione. Per l’accusa, i due avrebbero tentato di imporre il proprio controllo sullo spaccio locale.

La vicenda, denunciata dal giovane di Alfonsine, che ha ammesso di essere un consumatore abituale di stupefacenti, prende avvio già dal febbraio scorso e si sviluppa tra Alfonsine e Ravenna, soprattutto nelle zone delle stazioni ferroviarie. La presunta vittima ha raccontato di essere stata presa di mira perché i due indagati avrebbero voluto costringerlo ad acquistare la droga soltanto da loro, rivendicando la “piazza” locale come propria.

L’episodio più grave risale proprio a febbraio 2025. Mentre attendeva il treno, il ragazzo venne avvicinato con il pretesto di una sigaretta. Al suo rifiuto, uno dei due estrasse un coltello intimandogli di consegnare denaro e cellulare. Solo la presenza di altri viaggiatori gli permise di sfuggire alla rapina, mescolandosi tra la folla. In primavera, mentre percorreva in bicicletta via Reale, i due lo avrebbero nuovamente affrontato, costringendolo a fermarsi. Episodi simili si sarebbero ripetuti anche a bordo del treno, con sguardi fissi e intimidatori tali da convincerlo a cambiare abitudini e muoversi soltanto in autobus.

A luglio la tensione è tornata a crescere: sotto i portici della piazza di Alfonsine i due avrebbero afferrato la vittima per la maglia, minacciandola con parole esplicite: "Ti dobbiamo sgozzare come un porco". Un’ulteriore aggressione, sempre a fine mese, ha richiesto l’intervento dei carabinieri, dopo che il giovane era stato costretto a rifugiarsi in un bar. In quell’occasione il barista ha confermato di averlo visto arrivare in bicicletta, spaventato e in cerca di protezione.

Dopo la denuncia formale in caserma, il ragazzo ha riconosciuto i due indagati attraverso un fascicolo fotografico. I due sono difesi dagli avvocati Matteo Olivieri e Maddalena Introna, sostituiti ieri in aula dalle colleghe Elena Fenati e Silvia Subini. Nell’interrogatorio di garanzia davanti al gip Federica Lipovscek, i due – assistiti da un interprete – si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. È stato in questa sede che il giudice, valutando il quadro probatorio, ha riqualificato le ipotesi di reato iniziali – violenza privata e stalking – in tentata estorsione e tentata rapina aggravata.

Il gip ha inoltre ritenuto attendibili le dichiarazioni della vittima, anche alla luce della sua stessa ammissione di essere un consumatore di droga: un dettaglio che ha permesso di chiarire perché frequentasse con regolarità luoghi come le stazioni ferroviarie di Alfonsine e Ravenna. Al termine dell’udienza, nei confronti dei due indagati è stata disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento a meno di 800 metri dalla vittima e di comunicazione con la stessa.

