Compra un cavallo con gli aiuti anticrisi

Aveva chiesto e ottenuto un finanziamento agevolato per la sua azienda di trasporto merci grazie al ‘decreto liquidità’. Poi però aveva usato i soldi a fini personali. Con questa accusa la Guardia di Finanza di Faenza ha sequestrato 16.838 euro, in esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dal gip del Tribunale di Ravenna, su proposta della Procura.

Le Fiamme Gialle hanno fatto il controllo sulla ditta individuale dell’uomo lo scorso agosto, nell’ambito di una più ampia attività di contrasto all’utilizzo illecito di finanziamenti pubblici. La ditta aveva ottenuto un finanziamento agevolato di 25mila euro assistito dalla garanzia gratuita rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese, con l’impegno di destinare i soldi a finalità di risanamento aziendale, pagando il personale, oppure per far fronte a debiti scaduti nel periodo di emergenza pandemica. "Invece le indagini – spiegano dalla Finanza – hanno permesso di rilevare che la gran parte delle somme era rimasta giacente per alcuni mesi nel conto aziendale per poi essere spostata, senza alcuna giustificazione, sul conto corrente personale del titolare, cointestato con il coniuge, dal quale, solo due giorni dopo, era stato – tra l’altro – disposto il pagamento di un acconto per l’acquisto di un cavallo".

"Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale – proseguono le Fiamme Gialle – è penalmente sanzionabile la condotta dell’imprenditore che, successivamente all’erogazione di un finanziamento agevolato previsto e per il sostegno delle imprese danneggiate dalla pandemia destina le somme ottenute a finalità diverse da quelle previste". Così il titolare è stato denunciato per ‘malversazione a danno dello Stato’ che prevede pene da 6 mesi a 4 anni.

L’autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro preventivodel profitto del reato, stimato in oltre 16mila euro, pari alle somme distratte.

"L’ operazione – spiegano dalla Guardia di Finanza – si inquadra in un più ampio piano di controlli predisposto dal Comando Generale. L’anno scorso, solo in provincia di Ravenna, decine di ispezioni hanno permesso di accertare l’utilizzo illecito di somme per oltre 2 milioni di euro complessivi, ottenute dalle imprese del territorio tramite finanziamenti agevolati connessi all’emergenza sanitaria. Diversa la casistica delle aziende controllate: ristoratori, albergatori, gestori di stabilimenti balneari, ma anche imprese di pulizie, negozianti, trasportatori e imprenditori agricoli con sedi in tutta la provincia, da Ravenna a Faenza, ma anche nei centri minori".