Comunale Trisi ‘sotto i ferri’ Biblioteca a prova di incendio

La biblioteca Trisi sarà dotata di un impianto antincendio in grado di mettere in sicurezza i depositi dove sono contenuti libri di pregio. L’opera, del valore di 150.000 euro, sarà effettuata entro il 2023. L’impianto individuato sarà del tipo "water mist", composto quindi da impianti fissi di rivelazione automatica degli incendi uniti da impianti di spegnimento ad acqua. I volumi di pregio e interesse storico, posti nelle scaffalature aperte saranno protetti da un spegnimento ad acqua nebulizzata, considerato il più adatto nel caso di archivi. L’acqua usata sarà contenuta in una cisterna di 25 mc, alimentata dall’acquedotto comunale. Il patrimonio librario della biblioteca Trisi si compone oggi di circa 123.000 volumi, tra i quali trovano posto manoscritti e autografi, incunaboli, cinquecentine e altre edizioni di pregio, periodici, stampe e disegni, più le opere su supporto magnetico e su compact disk per un totale di 220.000 unità. Tra i Fondi più famosi conservati al suo interno ci sono quelli del matematico Silvestro Gherardi, dei musicisti Luigi e Giuseppe Malerbi, dell’aviatore Francesco Baracca, del bibliofilo Pietro Cavallini, della famiglia Rossi Ferrucci e del musicista e compositore Francesco Balilla Pratella, del regista e produttore cinematografico Gian Vittorio Baldi, dello studioso del giallo italiano Loris Rambelli. La biblioteca, inoltre, svolge attività di promozione culturale e di sperimentazione didattica ed è collegata, attraverso il Servizio Bibliotecario Nazionale, ad oltre 300 biblioteche in tutto il territorio nazionale e a banche dati italiane e straniere.

L’impianto anticendio che sarà realizzato consentirà quindi di mettere in sicurezza non solo il patrimonio culturale custodito ma anche le tante iniziative che vengono svolte all’interno della biblioteca nonché il palazzo stesso in cui ha sede. "La protezione e conservazione del patrimonio librario, finalità del presente progetto, tendono a valorizzare nel senso più ampio del termine, anche l’edifico – si specifica nel progetto – e di conseguenza determinano le ideali e migliori condizioni per un incremento anche strategico delle sue attività culturali". Il cantiere che si aprirà, sarà gestito all’interno, nel cortile che si apre sul retro dell’edificio e che ha accesso da via Amendola al fine di recare meno problematiche possibili al traffico e alla mobilità.

Monia Savioli