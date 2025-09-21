Comunali 2026, grandi manovre nel centrodestra

Lui, lei e l’altro. Grandi manovre nel centrodestra in vista delle amministrative 2026 a Faenza: i candidati già in campo sono gli stessi due da ormai vari anni, Gabriele Padovani per la creatura civica Area Liberale, e Roberta Conti in quota Lega. Il segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone non si nasconde: "Qualora si optasse per una candidatura di partito Roberta Conti sarebbe la figura migliore. Ma la Lega non è la sola a decidere: il centrodestra dovrà sedersi a un tavolo". Non c’è da sorprendersi, viste le passate ruggini, che Morrone sia più scettico sulla candidatura di Padovani: "Ha già perso una volta; i faentini chiedono un volto nuovo". L’operazione che Morrone vorrebbe condurre in porto è quella che porta a un candidato dal profilo più civico, sul modello forlivese di Zattini. "Ma non faccio nomi, non in questa fase". Morrone avrebbe poi un’ulteriore carta nel suo mazzo, ma è quella forse più delicata da maneggiare.

Un’altra figura si staglia infatti all’orizzonte, ed è quella di Stefano Bertozzi, il profilo forse più temuto dalla sinistra, autore di memorabili scontri in consiglio comunale. Dopo essersi dimesso da consigliere comunale in polemica con il suo partito, FdI, appare tuttavia complicato un ritorno in campo di Bertozzi. Sull’argomento Morrone è sibillino: "Penso che si vinca se tutti remiamo nella stessa direzione, accantonando passati rancori o incomprensioni. Io sono qui per provare a convincere tutti". Al momento fra Bertozzi e il nucleo ravennate di FdI è ancora il gelo: Morrone non sarebbe però rimasto con le mani in mano. Nei giorni scorsi ha avuto un colloquio con il collega deputato Galeazzo Bignami, uomo forte di Fratelli d’Italia in Emilia Romagna. "Le amministrative faentine sono state fra gli argomenti di confronto", conferma Morrone: è probabile che proprio a Bignami Morrone abbia chiesto di saggiare il terreno per capire se esiste la possibilità di ricucire lo strappo fra Bertozzi e Fratelli d’Italia a Ravenna. Già, ma in che modo? Bertozzi, come noto, ha interrotto tutti i rapporti dopo aver accusato la dirigenza ravennate del partito di aver tramato per sottrargli un seggio in consiglio regionale, che avrebbe potuto conquistare se Fratelli d’Italia gli avesse lasciato campo libero. Come convincere Bertozzi a tornare in partita? Facendogli capire che per una figura come la sua è il ruolo di sindaco – dunque in una posizione operativa – quello maggiormente adatto, e non quello di consigliere d’opposizione. Bertozzi non ha chiuso tutte le porte con la politica: il 25 ottobre prenderà parte a una presentazione in cui proprio di politica si parlerà, e dalla quale potrebbero uscire alcune indicazioni.

Filippo Donati