Comunali a Bagnara, Galli è pronto

La candidatura non è ancora ufficiale. Allo stesso modo la lista di coloro che la supporteranno non è ancora chiusa. Ma si tratta soltanto di una questione di tempo. Mattia Galli, ingegnere, figlio di Angelo, il sindaco di Bagnara di Romagna scomparso dieci anni fa che nel 2009 interruppe la lunga guida della sinistra al timone del paese, è pronto a candidarsi per la lista civica ‘Vivi Bagnara’ alla quale appartiene l’attuale sindaco, Riccardo Francone. "Ho ritenuto che sia giunto il momento di mettermi a servizio della comunità di Bagnara in prima persona dopo aver operato negli ultimi 20 anni in modo indiretto – spiega Galli –. Nel momento in cui l’attuale sindaco Riccardo Francone ha detto di non volersi più candidare gli ho detto che se riteneva opportuno mi sarei fatto avanti. Se mi avesse risposto che c’erano altri, mi sarei messo da parte. La passione per la politica intesa come azione per il bene della cosa pubblica è da sempre presente nell’ambito della mia famiglia". I punti sui quali si concentrano gli obiettivi di Galli, in vista delle amministrative della primavera prossima, sono essenzialmente tre. "Il programma sarà deciso soltanto dopo la chiusura della lista perché ritengo che la...