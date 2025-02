Comunali, Barattoni al via tra i portuali: "La nostra Ravenna, equa e popolare"

La ruggine sulle attrezzature di ferro, la polvere accumulata sul fondo irregolare, le pile di pallet e lamiere, addirittura una gru parcheggiata che spunta alle spalle del palco: Alessandro Barattoni sceglie di dare il via alla sua campagna elettorale quale candidato sindaco all’ex officina della Compagnia Portuale.

Arriva in bicicletta, come un qualunque pendolare, seguendo la pista che attraversa i giardini Speyer. "So che c’erano sedi più calde, più comode – esordisce – qualcuno mi ha anche chiesto ‘ma sit mat?’, eppure è proprio questa l’immagine di Ravenna che più parla di noi: questo angolo di porto ha un grande passato alle spalle, la Darsena è oggetto di un presente di rigenerazione urbana tutto da scrivere: qui scorre l’idea che ogni spazio, e quindi ogni persona, può essere valorizzato al meglio, che nessuno è fuori posto".

L’hangar in cui è allestito il palco da cui parla Barattoni non è cambiato molto da quando 130 anni fa i primi candidati socialisti e repubblicani arringavano i portuali arrampicati su barili o piramidi di sacchi – spesso rivolgendosi loro proprio in romagnolo – con parole d’ordine che toccassero le corde del loro vissuto quotidiano: mense per i lavoratori, scuole per i bambini, ospedali in cui nascere e vaccinarsi al sicuro dalle patologie che seminavano dolore tra la classe operaia. Quasi un secolo e mezzo dopo, nel bel mezzo di una crisi inflattiva prima inimmaginabile, Barattoni scandisce di nuovo la sua campagna elettorale con proposte orgogliosamente rivolte al quotidiano: "Ravenna è diventata una città troppo cara: è necessario un osservatorio sui prezzi dei generi alimentari". Una parola ritorna ciclicamente nel suo discorso d’esordio: ‘gratuito’. "Servono mezzi di trasporto pubblici gratuiti, completamente gratuiti – ribadisce il candidato – che colleghino il forese alle porte di ingresso del centro storico. E’ il miglior investimento che possiamo fare sul commercio di prossimità". Di nuovo quella parola chiave – gratuito – si riaffaccia quando Barattoni propone uno spazio pubblico al coperto per i più giovani, per chi oggi fatica ad avere le risorse per entrare in un locale, o per acquistare le attrezzature sportive, o ancora per iscriversi a un corso di teatro: "Proporrò una piazza al coperto – ho già in mente dove – in cui qualunque ragazzo o ragazza possa fare sport con gli amici, prendere parte alla vita sociale o a quella associazionistica".

Barattoni, 42 anni, un diploma all’istituto tecnico prima della laurea in Economia politica, condivide con il suo predecessore de Pascale l’essere nato oltre i confini di Ravenna – nel suo caso a Faenza – ma i due non hanno molto altro in comune: a fronte dei sindaci romagnoli diventati noti fuori regione per la loquacità e il carattere esuberante – de Pascale, Lattuca, Gnassi – ogni parola del 42enne candidato svela una natura riflessiva e una bussola rigorosamente popolare.

In platea si notano gran parte dei sindaci della provincia di Ravenna – Massimo Isola, Valentina Palli, Riccardo Graziani, Andrea Sangiorgi – oltre ai consiglieri regionali Eleonora Proni e Niccolò Bosi, volti di quelle campagne elettorali per cui Barattoni, neosegretario semisconosciuto nel 2017, costruì la sua aura, quella cioè di un regista capace di rifilare alla destra, in varie tornate elettorali, l’onta dello ‘zero tituli’ nei diciotto comuni della provincia, impresa fuori portata ormai perfino per i dem modenesi e reggiani.

In pochi oggi scommetterebbero contro di lui, nonostante Barattoni si schermisca: "Siamo qui per ascoltare, non abbiamo la pretesa di essere autosufficienti. Vogliamo spalancare le porte, non mi sentirete mai dire che non si può cambiare perché ‘si è sempre fatto così’". La sua presentazione viene fatalmente a coincidere con la frattura, di portata secolare, fra l’Europa e gli Stati Uniti: una curva a U della storia che costringe Barattoni a portare il discorso dai microtemi del quotidiano a quelli geopolitici: "Siamo qui per guardare in faccia le nostre preoccupazioni: se sarà necessario progetteremo nuovi collegamenti con l’Oriente, il porto di Ravenna continuerà a essere di rilevanza nazionale"