Comunali, il quarto nome. Potere al Popolo in campo, candida Marisa Iannucci

Un quarto candidato sindaco si fa largo nella corsa a Palazzo Merlato: è Marisa Iannucci, navigatissima attivista e veterana della politica, il cui nome verrà ufficialmente proposto da Potere al Popolo alle altre forze di sinistra quali Ravenna in Comune e Pci, che stasera si raduneranno in ‘conclave’ (alle 20.30 nella sala di via Aquileia 13) per individuare un eventuale candidato unitario in vista delle amministrative. Marisa Iannucci, classe ‘71, insegnante al liceo artistico, ricercatrice, orgogliosamente musulmana, autrice di molti testi sulle sfumature della galassia islamica, è un volto noto della politica: fu già candidata consigliere nel 2016 con Ravenna in Comune, mentre alle ultime regionali fu in lizza sempre con i colori di Potere al Popolo.

La mossa di Potere al Popolo scompagina la campagna elettorale: "Riteniamo che a questo punto sia giunto il momento di lavorare concretamente assieme, e celermente, per cercare di portare a Ravenna e ai suoi cittadini una proposta unitaria a partire dal nome del candidato sindaco – scrive la lista di sinistra –. Perciò, per giungere pronti all’annuncio della data delle elezioni, lanciamo la convocazione nei prossimi giorni di un tavolo comune per discutere e concordare l’organizzazione e le forme di modalità di presentazione. Come Potere al Popolo Ravenna sosteniamo e proponiamo come candidata sindaca Marisa Iannucci, docente, scrittrice, ricercatrice, attivista e protagonista da tanti anni di molteplici battaglie su tante tematiche, condotte a Ravenna e non solo. Riteniamo possa essere un vero punto di riferimento per dare una qualificata e sicura rappresentanza a quelle istanze di rottura del sistema che a nostro avviso devono essere presenti nel nuovo consiglio comunale".

Nel caso Marisa Iannucci diventi la candidata, oltre che di Potere al Popolo, anche di altre liste, il logo del giovane partito fondato a Napoli dieci anni fa rimarrà al suo fianco sulla scheda elettorale, forse nella formula di aggregazione di liste: "Credo sia giusto che le forze politiche impegnate alle elezioni politiche e regionali compaiano anche in quelle locali, in ragione del loro impegno costante – esordisce Marisa Iannucci –. Da parte nostra gli elementi che ci distinguono dal campo largo a guida Pd sono chiari e lampanti: stop al consumo di suolo, stop agli ulteriori investimenti sulle fonti di energia fossili, misure audaci per rendere di nuovo Ravenna abitabile da tutti coloro che, complici i rincari, sono stati espulsi o messi ai margini dal mercato immobiliare e dall’esplosione dei prezzi degli affitti. Si parte da qui".

Filippo Donati