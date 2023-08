Comune di Faenza, Donazioni Liberali e Extraprofitti per Alluvionati

A quanto ammontano le donazioni liberali raccolte dal Comune di Faenza e come saranno destinate? È stata richiesta la convocazione dell’assemblea di Hera per discutere la distribuzione degli extraprofitti a cittadini e imprese dei territori alluvionati? Questi sono gli interrogativi che il capogruppo di Fratelli d’Italia, Stefano Bertozzi, rivolge alla Giunta manfreda attraverso due specifiche interrogazioni presentate ieri in seguito alla pubblicazione dell’intervista al sindaco Massimo Isola sul Carlino. "Nel consiglio comunale dello scorso 12 luglio – evidenzia Bertozzi –, il sindaco si è impegnato a fare due cose: intervenire formalmente su Hera Spa per avere risposte sui consumi di acqua legati all’alluvione. E poi prendere una decisione su come destinare la parte non vincolata dei fondi raccolti con le donazioni pubbliche, avendo come guida l’obiettivo di aiutare le famiglie alluvionate e bisognose. Due cose semplici che non necessitano di interventi governativi".

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, in particolare, pone l’accento sulle dichiarazioni dell’Amministrazione nella seduta del consiglio comunale del 12 luglio scorso: "A distanza di 44 giorni non abbiamo avuto nessun aggiornamento “passo dopo passo” da parte del sindaco, né alcuna notizia certa sul come sono o saranno utilizzati quelle risorse".

E sull’ordine del giorno approvato all’unanimità relativo all’assemblea dei soci di Hera "sono passati oltre 30 giorni dall’approvazione della mozione – si legge nell’interrogazione – e non vi è stato nessun riscontro pubblico a questo impegno, né abbiamo letto o sentito alcuna dichiarazione né di Ravenna Holding Spa, né del Con.Ami, né tantomeno di Hera Spa che ha invece recapitato agli utenti alluvionati le bollette dell’acqua, richiamando il normato Arera e la sola possibilità di rateizzazione". Bertozzi, poi, attacca la Giunta: "L’amministrazione non ha mai messo in discussione il proprio operato e non sta tenendo in alcuna considerazione le proteste di intere aree della città. Che i lavori in somma urgenza sarebbero stati integralmente ristorati dal Governo il sindaco lo sapeva e lo ha dichiarato pubblicamente nella stessa seduta del Consiglio Comunale del 12 luglio, il Commissario Figliuolo aveva rassicurato gli enti locali in questo senso e oggi i provvedimenti e i fondi ci sono e verranno accreditati".

Damiano Ventura