Comune di Ravenna, Buoni spesa per famiglie alluvionate, scadenza 24 luglio

Il Comune ha pubblicato un avviso per l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di beni per le famiglie colpite dall’alluvione rivolto alle famiglie residenti nel comune di Ravenna, la cui abitazione principale è stata alluvionata (Info: 0544.482550). Gli interessati dovranno compilare il modulo scaricabile dal link: https:bit.lybuoni-spesa-alluvione. La domanda andrà presentata entro le 12.30 del 24 luglio secondo queste modalità: compilazione del modulo e invio tramite pec a [email protected] con copia del documento d’identità, indicando nell’oggetto ’Eventi alluvionali del mese di maggio 2023 - Richiesta di buoni spesa’; compilazione del modulo e presentazione dell’istanza cartacea nelle seguenti sedi, giornate e orari.

1) Sportello sociale di via Maggiore 122 – martedì dalle 14 alle 17 e giovedì dalle 9 alle 12. 2) Sportello sociale di Piangipane – piazza 22 giugno 1944, 6– lunedì 9-12. 3) Sportello sociale di Mezzano, piazza della Repubblica 10, mercoledì 9-12. 4) Sportello polifunzionale viale Berlinguer 30, dal lunedì al venerdì 8-13, giovedì anche 14.30-16.30, sabato 8.30-12.30.

5) Sportello sociale via Aquileia 13,– lunedì e venerdì 9-12, giovedì 14-17, 6) Sportello sociale di Marina di Ravenna, largo Magnavacchi 5, mercoledì 9-12. 7) Sportello sociale di Lido Adriano, via Zancanaro 155, giovedì 9-12. 8) Sportello sociale di Roncalceci, via Babini 184, martedì 9-12. 9) Sportello sociale di San Pietro in Vincoli, via Pistocchi 41A, giovedì 9-12. 10) Ufficio decentrato Castiglione, via Vittorio Veneto 21, dal lunedì al venerdì 8-13. 11) Farmacia Boattini, Coccolia, via Ravegnana 815, lunedì e giovedì 8.30-12.30. 12) Ex scuola elementare di Villanova di Ravenna,via Villanova 74, martedì 8.30-12.30 e giovedì 14-17. 13) Centro Valtorto di Fornace Zarattini, via Faentina 216, martedì 14-17 e venerdì 8.30-12.30