Comune e Chiesa, ok al ricorso per l’Imu 2015

È ufficiale. Il Comune di Lugo ricorrerà in appello presso la Corte di Giustizia tributaria di II grado della Regione per recuperare l’Imu 2015 pendente su alcuni edifici religiosi della città. L’autorizzazione a procedere è stata votata dalla Giunta comunale. Il contenzioso riguarda una vicenda maturata nel 2015, quando la Parrocchia dei SS. Francesco ed Ilaro e l’Ente Santuario Beata Vergine del Molino nella sua estensione della Casa della Carità, hanno presentato ricorso contro l’accertamento Imu relativo al 2015 ritenendo di non dover pagare l’imposta per gli immobili di via Poveromini, di corso Mazzini e di via Cardinal Massaia dove ha sede la Casa della Carità. Per questi ultimi, sia la Parrocchia sia il Santuario, ai quali appartengono gli edifici, non hanno presentato la denuncia per il pagamento dell’imposta e quindi neppure versato il relativo onere basando il rifiuto su quanto previsto dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 504 del 1992 che prevede l’esenzione per gli immobili adibiti alla catechesi, e all’ospitalità di ammalati e bisognosi. Su binari opposti è invece il parere del Comune.

"Rilevato che il contribuente Parrocchia dei Ss. Francesco ed Ilaro è una Parrocchia – si legge nella delibera di giunta – ma che tale immobile non viene utilizzato direttamente dal contribuente ma viene concesso in comodato d’uso gratuito ad altra associazione il requisito non è presente e pertanto il soggetto non può essere considerato destinatario delle esenzione previste dall’articolo 7 del Decreto legislativo 504 del 1992". Per il Santuario, il concetto è simile. "Rilevato che – continua la delibera – il contribuente Ente Santuario Beata Vergine Del Molino-Casa Carità è un ente non commerciale che ospita ammalati e bisognosi, ma in base alla sussistenza del requisito oggettivo tali attività vengono svolte dietro pagamento di un corrispettivo da parte dell’utenza pertanto non essendo svolta a titolo gratuito o con versamento di importi simbolici tale requisito non è presente ed i soggetti non possono essere considerati destinatari delle esenzioni previste dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 504 del 1992". Chiaro quindi il passaggio alla conseguente delibera di Giunta che autorizza il sindaco, con il requisito dell’immediata eseguibilità, a proporre appello contro Parrocchia e Basilica. In passato, la stessa sorte aveva accomunato la Fondazione Opere Pie Scalaberni, l’Istituto Ancelle del Sacro Cuore, l’Istituto Maria Ausiliatrice e la Parrocchia di Villa San Martino.

Monia Savioli