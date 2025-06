Comune e prefetto, incontro sulla sicurezza

La prossima settimana "si terrà un incontro operativo col Prefetto per valutare la situazione e concertare ulteriori forme di attività di prevenzione, controllo e repressione insieme alle forze dell’ordine". Questo fa sapere l’amministrazione comunale, dopo la marea di proteste che la stanno sommergendo vista la situazione che si è venuta a creare a Milano Marittima, località turistica dove residenti e imprenditori hanno alzato la voce e deciso di mobilitarsi, organizzando una manifestazione pubblica e pacifica venerdì prossimo alle 18.30 alla Rotonda Primo Maggio. Il sindaco Mattia Missiroli e il vicesindaco con delega alla Sicurezza Gianni Grandu ringraziano "il prefetto Raffaele Ricciardi per l’attenzione e la disponibilità dimostrate nei confronti della nostra località e delle criticità che stiamo attraversando". "L’interlocuzione continua con la Prefettura è fondamentale per la risoluzione dei problemi e continueremo sulla strada intrapresa in sinergia con tutte le forze dell’ordine. Il modello che vogliamo e che stiamo provando a cambiare va in questa direzione". Nella nota il Comune evidenzia di essere "in costante contatto e in continua interlocuzione con la Prefettura e le forze dell’ordine, in merito alle criticità relative al decoro e alla sicurezza urbana in alcune aree del territorio, che sono costantemente informate sui controlli e le operazioni messe in atto, per verificare il rispetto dei provvedimenti assunti dalle ordinanze a tutela del decoro urbano e della quiete pubblica". La prossima settimana, trascorso anche questo weekend di iniziative collegate alla Notte Rosa, sono attese decisioni in grado di avere un impatto immediato (o quasi) su Milano Marittima.