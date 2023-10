Comune e Regione incontrano i cittadini colpiti dal tornado

Due incontri per fare il punto su quali azioni e provvedimenti sono in campo e quali siano ancora necessari, in un confronto con i cittadini colpiti dal tornado del 22 luglio che in larga parte sono stati anche danneggiati dall’alluvione di maggio . A Voltana e Alfonsine si terranno due appuntamenti con la consigliera regionale Manuela Rontini, relatrice di maggioranza della recente legge dalla Regione approvata il 3 ottobre, contenente misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori colpiti dagli eventi emergenziali. Il primo appuntamento è il 26 ottobre alle 20.30 presso la palestra di Voltana in via Quarto dei Mille 16, il secondo il 14 novembre a Alfonsine al cinema Gulliver, alle 20.30. L’obiettivo è proseguire in un confronto, fornendo informazioni sulle azioni regionali e sulle attività comunali, in attesa di risposte e provvedimenti da parte del Governo. Ai due incontri parteciperanno i rispettivi sindaci: Davide Ranalli a Voltana, nell’incontro rivolto agli abitanti di tutte le frazioni a nord di Lugo dove si è abbattuto il tornado, Riccardo Graziani ad Alfonsine. Presenti anche i presidenti delle Consulte territoriali interessate.