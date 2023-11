Comune, Natale al risparmio. Basilica senza videomapping

Anche Ravenna si prepara al Natale con la programmazione di eventi e allestimenti. Le riunioni tra associazioni di categoria e amministrazione comunale sono in corso, ma alcune decisioni sono già state prese. Rispetto al passato, salta il videomapping sulle basiliche, che tante polemiche aveva suscitato per l’elevata spesa (l’anno scorso a San Francesco 66.400 euro, luce esclusa, segnalò Ancisi di Lista per Ravenna). Confermati l’albero e le casette in piazza del Popolo, le luminarie, la pista del ghiaccio in piazza Kennedy e i concerti gospel.

C’è poi la richiesta del parcheggio gratuito "che viene molto forte dalle associazioni di categoria, vista la crisi del commercio in centro storico", sottolinea Mauro Mambelli, presidente di Confcommercio. Grazie all’associazione ‘Amare Ravenna’, è confermata la donazione dell’abete da parte del Comune di Andalo, e per le decorazioni è stato emesso un bando.

Per quanto riguarda le luminarie, nella zona del silenzio sono riproposte quelle con gli endecasillabi dalla Divina Commedia. "Per il resto del centro storico – dice Mambelli - il Comitato Spasso in Ravenna ha individuato un nuovo fornitore e le luci saranno meno energivore. Le pagheranno in parte il Comune e in parte i singoli commercianti attraverso il Comitato".

‘Spasso in Ravenna’ riceve dal Comune un contributo di 50mila euro "per un piano annuale di eventi - spiega Annagiulia Randi, assessora al commercio e artigianato - che portino in centro storico famiglie e bambini. Siccome ha lavorato bene, da gennaio 2024 sarà portato a 60mila euro l’anno".

Maria Vittoria Venturelli