’Comuni mortali’ per salvare il cimitero di Salecchio

Per gli abitanti del Faentino e del Lughese, una delle mete preferite nel giorno di Ferragosto è Palazzuolo sul Senio, che in tale giorno propone per il secondo anno ’Comuni mortali’, un evento insolito e sorprendente: salvare dall’abbandono il cimitero di Salecchio con il teatro, letteratura e buon cibo. L’iniziativa si deve alla locale associazione ’Genti di montagna’ e a Massimo Cirri, voce di Caterpillar, trasmissione di Rai Radio2, il quale trascorre le sue vacanze nella frazione di Salecchio, tre chilometri da Palazzuolo. lungo la strada per Marradi. "Non mi spiegavo perché mi colpisse tanto quel cimitero dismesso dagli anni ’70, invaso da infestanti ed arbusti, con parte delle mura crollate e la cappelletta in condizioni disastrose", spiega Cirri. "Pensavo ad un delirio, ne ho tanti. Poi mi è venuta in mente mia mamma: lei non avrebbe detto cimitero, ma camposanto. Un lembo di terra uguale ma diverso dai prati che lo circondano: più santo, appunto, più buono, più giusto, più importante e più sacro, anche se non si è credenti. Un luogo, che pur privo delle sepolture, continua a custodire la memoria di chi vi ha riposato. Tutto ciò ci ha spinto da un paio di anni a un lavoro di ripulitura per sottrarlo all’abbandono con iniziative che lo pongono all’attenzione della gente". S’inizia alle 18 nel prato a fianco del cimitero con Rita Pelusio in ’La felicità di Emma’. Si prosegue alle 20 con una degustazione a cura di Rekeep, una realtà internazionale attiva nella cura di edifici e persone, conquistata dal ’Progetto Salecchio’.

Alle 21 si entra, con rispetto, nel camposanto per le ’Letture a lume di candela’ a cura di Mirko Artuso, Massimo Cirri e del Gruppo Lettura del Teatro del pane di Treviso con testi di Mario Luzi ed Edgar Lee Masters. Per lo spettacolo, la degustazione e le letture è richiesto un contributo di 25 euro. Dalle 17 sarà attivo il servizio navetta con partenza dalla piazza del Mulino di Palazzuolo. Informazioni e prenotazioni: 349.4256159 e 345.0051821.

Beppe Sangiorgi