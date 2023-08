Comunicazione Nonviolenta, Barter a Ravenna

Ha girato decine di paesi visitando scuole e dipartimenti dell’istruzione, entrando nelle comunità, tenendo conferenze, guidando gli insegnanti, stabilendo sistemi riparativi in tribunale. Ha portato i colpevoli e le vittime faccia a faccia in Brasile e gruppi di guerra in Africa. La sua vita è fatta di ridurre le distanze, abbracciare i problemi e creare connessioni, dimostrando ciò che a volte sembra dimenticato nei tempi attuali: il dialogo. Si tratta di Dominic Barter, un inglese di 49 anni che dal 1995 lavora in Brasile con circoli riparatori e dal 2003 promuove la Comunicazione Nonviolenta (CNV), uno strumento sviluppato dallo psicologo americano Marshall Rosenberg per sostituire la violenza e affrontare i conflitti in modo diverso.

Sarà proprio Barter, il 31 agosto e il 1° settembre, a guidare - a Ravenna - le due giornate di formazione di una decina di Psicologi già impegnati a portare la cultura della nonviolenza nelle scuole e nelle famiglie con i metodi dei paesi del Nord Europa tramite i percorsi “Io mi sento” per la gestione dei comportamenti arrabbiati. “Alla violenza c’è sempre un’alternativa” è questo il messaggio che da quasi 10 anni “Psicologia Urbana e Creativa APS” diffonde, in collaborazione con l’Assessorato alle politiche e cultura di genere del Comune di Ravenna, tramite i piani di zona della regione Emilia Romagna.