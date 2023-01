Comunisti e socialisti: tutti contro il parco

Alla fine del 1997 terminarono i lavori di ristrutturazione del ‘Tondo’, con l’allestimento di moderni giochi per i bambini. Proprio per la loro felicità, il ‘parco dei bimbi’ era nato alla fine degli anni 50. Nella seduta consiliare del 19 gennaio ’57 il giovanissimo sindaco Elio Assirelli fece propria l’idea del consigliere dc Piolanti di allestire al Tondo, piuttosto che alla Cavallerizza, appena sgomberata dalle baracche, un ‘giardino dell’infanzia’. A novembre il progetto era pronto: in consiglio comunale comunisti e socialisti votarono contro ritenendo non prioritaria la spesa.

A cura di Carlo Raggi