Comunità di alloggio di Villanova, canta il coro Calamosca

Stasera alle 21, presso la Casa della solidarietà ’Amare Ravenna’, in via Falconieri 36, si svolgerà il concerto lirico di solidarietà organizzato dall’associazione corale ’Renzo Calamosca’. L’iniziativa è a offerta libera e il ricavato andrà a favore della Comunità alloggio di Villanova, gestita dal Consorzio Solco Ravenna e dalla cooperativa Il Cerchio. La Comunità accoglie 15 persone, dai 40 ai 70 anni, con problematiche di tipo psichiatrico e in questo periodo sta affrontando importanti lavori di ristrutturazione dello stabile.

Il programma del concerto prevede opere liriche di Mozart, Donizetti, Verdi, Puccini e Leoncavallo, eseguite da Nataliia Krasovska (soprano), Ernesto Carvi (tenore), Gianandrea Navacchia (baritono), Filippo Bittasi (pianoforte), Etsuko Ueda (direttore).