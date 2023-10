Comunità energetiche a Palazzo

Nel salone dell’Arengo di Palazzo del Podestà, oggi alle 18 è in programma il primo appuntamento del calendario della terza edizione di Faenza Energy Days. Tema del convegno, al quale interverranno Alessandro Pin dell’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile e Rossano Montuschi del Consorzio di bonifica della Romagna occidentale, è "Le comunità energetiche diventano realtà". L’incontro sarà moderato dall’assessore con delega all’Ambiente, Luca Ortolani. Il secondo appuntamento è in programma lunedì 16 ottobre alle 18, sempre nel salone dell’Arengo di Palazzo del Podestà, con il convegno dal titolo "Faenza Solare. Analisi dei consumi e potenzialità fotovoltaica della città".