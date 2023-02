Comunità energetiche, incontro in biblioteca con Antonio Lazzari

La delegazione Fai locale, con la collaborazione dell’associazione Amici della Biblioteca di Cervia e della biblioteca ’Maria Goia’, organizza domani alle 17 l’incontro ’UNICO PIANETA. Le Comunità Energetiche Rinnovabili: perché e come farle’. Relatore sarà Antonio Lazzari, esperto in strategie per la sostenibilità; saranno presenti l’assessore ai lavori pubblici Enrico Mazzolani, e l’assessora alle attività produttive Michela Brunelli. La biblioteca si trova in via Circonvallazione Edoardo Sacchetti, 111.