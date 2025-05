Comunità energetiche rinnovabili. Se ne parla a San Giacomo

Sono dedicati alle comunità energetiche rinnovabili (Cer), gli incontri organizzati dalla Diocesi di Imola nell’ambito delle attività promosse dall’Ufficio Diocesano della Pastorale Sociale, del Lavoro, Giustizia, Pace e Salvaguardia del Creato. Dopo l’apertura affidata al primo degli appuntamenti svoltosi il 9 maggio scorso, il percorso continuerà giovedì 22 maggio con un secondo incontro che si svolgerà presso la sala Don Angelo Ceroni della parrocchia di San Giacomo a partire dalle 21.

"Negli incontri – spiegano gli organizzatori – ci sarà modo di chiarire tutti i dubbi di tipo tecnico, economico e organizzativo. La comunità energetica non sarà solo un fornitore di energia prodotta in modo alternativo ed originale ma vorrà rappresentare un elemento di solidarietà e di costruzione di rapporti di reciproca educazione al consumo mutualistico e responsabile. Si tratta di un processo lungo ed impegnativo – continuano – nel quale anche l’elemento finanziario avrà rilevanza determinante e che potrà costituire una riserva, piccola o grande a seconda delle dimensioni che si potranno raggiungere, per esprimere risultati di bene comune a vantaggio di settori sempre più emarginati nella società".

Monia Savioli