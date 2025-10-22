Con il Bike Park cala il sipario sull’ippodromo

Alla fine degli anni Settanta il nostro ippodromo, dove sabato prossimo verrà inaugurato il Bike park, figurava fra i 33 ippodromi ufficiali d’Italia. Ed era un ippodromo ’firmato’ perché progettato dall’ingegnere Umberto Costanzini, lo stesso che aveva realizzato lo stadio comunale di Bologna (il Littoriale, poi ’Dall’Ara’), uno dei primi a utilizzare il cemento nelle strutture sportive.

Inaugurato nel 1932, la struttura non fu utilizzata solamente per le corse al trotto, che aveva il suo momento clou nel mese di maggio, ma fu aperta anche ad altre manifestazioni sportive. L’interno della pista, infatti, ospitava il campo di calcio, teatro delle gesta pedatorie dei giallorossi, e la pista di atletica. A fianco del ’tond’ si era ritagliato uno spazio il circolo tennis Zavaglia coi suoi due campi di terra rossa.

Gli anni Cinquanta registrano due importanti appuntamenti ciclistici. Nel settembre del 1952 sono di scena all’ippodromo, nel corso di una riunione notturna, i due assi del ciclismo Coppi e Bartali e tre anni dopo si conclude la tappa a cronometro del Giro d’Italia Cervia-Ravenna, vinta da Pasquale Fornara (il giro fu vinto invece da Fiorenzo Magni). Ancora negli anni Cinquanta uno dei campi dell’Ippodromo fu teatro della ’Coppa città di Ravenna’ (la ’Copa dla paja’) che ogni anno a primavera richiamava moltissimo pubblico per assistere alle partite, vere battaglie, nelle quali incrociavano i tacchetti le rappresentanze di enti cittadini.

Sullo stesso campo si sfidavano anche squadre improvvisate di studenti. Va anche ricordato che per alcuni anni l’Ippodromo fu sede della Festa dell’Unità. Alla fine di giugno del 1965 fa tappa all’Ippodromo il famoso ’Cantagiro’ con Rita Pavone e Gianni Morandi che si aggiudicano rispettivamente il primo e il secondo posto davanti a Nico Fidenco.

Nel maggio del 1967 fanno festa con le criniere dei cavalli le penne di trentamila Bersaglieri che, accompagnati da quaranta fanfare, si danno appuntamento all’Ippodromo prima di sfilare per le vie della città. Fece discutere, per i disordini che seguirono, il Festival dei giovani che nel luglio 1976 richiamò all’Ippodromo migliaia di partecipanti. Accolto da migliaia di giovani al canto di ’Romagna mia’, papa Giovanni Paolo II nel maggio del 1986 concluse all’ippodromo la sua visita alla Romagna.

In tempi lontani gli alunni delle elementari partecipavano alla Festa degli alberi che si celebrava all’Ippodromo e in quell’occasione i bambini mettevano a dimora a pochi passi dalla pista piantine di pino che col tempo avrebbero formato un folto boschetto.