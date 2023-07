Con il rigassificatore Ravenna aiuta il Paese

Rispondendo all’esponente del movimento 5 stelle Giancarlo Schiano che considera "conclusa l’emergenza energetica e quindi inutile il rigassificatore" afferma che sono piuttosto curiose queste affermazioni, del tutto estranee alla difficile realtà che ancora per lungo tempo l’Italia dovrà affrontare in materia di approvvigionamento energetico e di nuova produzione. Secondo il consigliere comunale dei pentastellati basta una parziale e temporanea diminuzione del prezzo dell’energia per decretare la fine dell’emergenza e con essa l’impegno inderogabile ad aumentare ogni fonte possibile di produzione nazionale, rigassificatore e pozzi dell’Adriatico compresi. Per di più sognando un futuro tranquillo di approvvigionamenti sicuri dai paesi produttori che ne fissano il prezzo.

La disponibilità di Ravenna ad ospitare il rigassificatore, nasce proprio dalla volontà di aiutare il nostro Paese ad essere produttore in proprio di energia per non sottostare a condizioni e ricatti di chi produce e dover affrontare i salassi e gli aumenti per famiglie e imprese che tutti ricordiamo; l’emergenza non può essere esorcizzata per interesse politico o per le "speculazioni e i vantaggi di qualche impresa", come afferma Schiano dimenticando la vocazione industriale delle realtà ravennati prime nel mondo nei settori dell’ oil&gas e dell’estrazione

Giannantonio Mingozzi

Pri Ravenna