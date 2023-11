Con ‘Kohlhaas’ Marco Baliani torna al 1500

Marco Baliani sarà protagonista nell’ambito de ’La Stagione dei Teatri’ all’Alighieri di Ravenna da stasera a domenica alle 21 (domenica anche alle 15.30) con ‘Kohlhaas’, lo spettacolo che lo ha consacrato nel genere del teatro di narrazione.

"Trent’ anni fa - spiega Marco Baliani - ho raccontato per la prima volta ’Kohlhaas’. Seduto su una sedia per un’ora e mezza sperimentavo un teatro di pura narrazione. Da allora si chiamò così, teatro di narrazione, per tutti quelli, e furono e sono tanti, che seguirono il mio esempio, provando ciascuno in forme e contenuti diversi a ridurre lo spazio scenico ad un unico corpo narrante". Lo spettacolo, di Baliani e Remo Rostagno, è tratto dall’opera Michael Kohlhaas di Heinrich von Kleist. Attore narrante Marco Baliani, regia Maria Maglietta, produzione Trickster Teatro Casa degli Alfieri (Info: 0544-36239).

La storia di ’Kohlhaas’ è un fatto di cronaca realmente accaduto nella Germania del 1500, qui innervato del mondo visionario e della poetica di Baliani. La storia di un sopruso che, non risolto attraverso le vie del diritto, alimenta una spirale di violenze sempre più incontrollabili in nome di un ideale di giustizia naturale e terrena. Il conflitto generatore – cosa sia la giustizia e fino a che punto, in suo nome, si possa diventare giustizieri – finisce per risolversi lasciando intorno alla figura del protagonista un’ambigua aura di possibile eroe del suo tempo.

Marco Baliani incontrerà il pubblico sabato alle 18 nella sala Corelli del teatro Alighieri in dialogo con Cristina Valenti.

Lunedì 27 novembre alle 15.30 al teatro Rasi Marco Baliani condurrà la lezione aperta al pubblico ’Nelle pieghe di Kohlhaas, genesi di un’opera’, un’occasione per vedere da vicino come avviene la realizzazione di un’opera.