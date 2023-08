"Con la Schermistica Lughese oltre le barriere nello sport"

"La scelta di Emanuele e Matteo di svolgere questo allenamento a Lugo è motivo di grande orgoglio per noi. La nostra società crede profondamente nell’attività paralimpica, sia per i suoi connotati agonistici sia per i valori di inclusione e solidarietà che trasmette; valori che sono alla base del nostro impegno nello sport". Cosi Raffaele Clò, presidente della Schermistica Lughese, commenta la crescita dell’impegno del sodalizio (che ha sede e svolge la propria attività presso il palazzetto dello sport di Lugo, dove si trova la sala ‘Achille Antonellini’) a favore dell’attività paralimpica, vale a dire quella praticata dagli atleti disabili.

Il movimento sportivo paralimpico è in continua espansione e la scherma è uno degli sport più rappresentativi di questa tendenza. E anche a Lugo, già da alcuni anni, la pratica della scherma paralimpica è ben presente e radicata. L’intenzione del sodalizio lughese è quella di sviluppare ulteriormente il settore, aprendosi alla collaborazione con altre realtà e proponendosi come punto di riferimento anche per atleti esterni. Un esempio di questo approccio è l’evento che ha avuto luogo nei giorni scorsi nella palestra di via Sabin: due componenti della nazionale paralimpica – il bolognese Emanuele Lambertini e il trevigiano Matteo Dei Rossi – hanno infatti preso parte a un allenamento in cui hanno incrociato le lame con gli atleti lughesi, sia disabili che normodotati. Lambertini e Dei Rossi si stanno preparando per importanti competizioni internazionali: la prova di coppa del mondo in programma alla fine di questo mese a Seul e il campionato mondiale che si terrà a inizio ottobre proprio in Italia, a Terni. "Non va in oltre dimenticato – osserva il presidente Raffaele Clò – che agli allenamenti paralimpici possono partecipare anche atleti normodotati, creando così momenti di condivisione e arricchimento reciproco. Questo allenamento costituisce una prima esperienza alla quale sicuramente seguiranno altri momenti dello stesso tipo". A guidare lo staff tecnico della Società Schermistica Lughese, le cui attività riprenderanno all’inizio di settembre, sono i maestri Guido Marzari e Fulvio Barcucci.

Lu.Sca.