"Con la tassa di soggiorno vogliamo investire sugli eventi"

Calo delle presenze turistiche, aumento della tassa dei soggiorni e delle tariffe dei parcheggi e problemi delle località. Sono i temi di cui si è parlato giovedì sera a Milano Marittima, in un incontro organizzato dall’opposizione. Alla serata erano presenti anche consiglieri della maggioranza e l’assessore Mirko Boschetti. È l’ex consigliere Stefano Versari ad aprire la serata, elencando gli argomenti di discussione: "La tassa di soggiorno è aumentata, ma non è stata comunicata la destinazione. Riporto anche le tante lamentele sul fatto che tutto è concentrato sulla spiaggia e manca un equilibro con il centro, dove molte serrande chiudono. Notizie sull’ordinanza sulla movida? Il porto e il suo allungamento?". Alle sollecitazioni ha risposto l’assessore Boschetti, che ha sottolineato che si sta lavorando per l’estate e che Cervia e Milano Marittima "sono ancora delle località molto attrattive a livello turistico". E infatti "ci sono già le prenotazioni – dice Boschetti – che fanno sì che sia stia creando il clima di attesa della stagione. Per quanto riguarda regolamenti e ordinanze, sono una parte di quello che vogliamo fare per gestire al meglio la città. Abbiamo comunque dei tempi burocratici da rispettare". Per quanto riguarda la musica, "il sindaco sta lavorando con l’assessore Gianni Grandu per un’ordinanza che non sia penalizzante – ha aggiunto Boschetti –, ma che faccia sì che ci sia una situazione regolamentata dove un modello non prevarichi sull’altro e che non agevoli pochi e singoli operatori". E poi i dehor, che erano stati ampliati durante la pandemia e per i quali ora sono state introdotte nuove regole: "Bene vivere gli spazi all’aperto, ma serve che tutti i luoghi abbiano dei criteri. Se c’è un luogo dove un disabile non può passare non va bene. È un disagio che confligge con la nostra idea di bene pubblico". Uno dei temi più sentiti è senza dubbio l’aumento della tassa di soggiorno: "è legalmente finalizzata a investimenti che riguardano il turismo e l’area turistica. L’aumento è dovuto al maggior impegno che vogliamo dedicare agli eventi. L’imposta va anche per le manutenzioni".

Si è parlato anche di spiaggia, con uno dei presenti è intervenuto dicendo: "È stato scelto di dare tanto alla spiaggia che ha comportato squilibri, facendo calare il lavoro nel centro? È chiara all’amministrazione questa situazione?" Ha risposto, trovando l’accordo di molti dei presenti, Gino Guidi, presidente Sib Ascom: "Non è tutta colpa dei bagnini. Il problema è più grosso. La crisi ha colpito forte gli alberghi e non è colpa dei bagnini. La gente sta tanto in spiaggia, ma è la clientela che lo chiede. Il problema è la carenza di presenze in centro e ne soffrono hotel e negozi. Siamo in ritardo su manutenzione e riqualificazione. Dobbiamo riportare qui le famiglie che soggiornano una o due settimane. La lotta tra categorie non è la soluzione, ma riportare presenze a Milano Marittima che non siano mordi e fuggi".

Ilaria Bedeschi