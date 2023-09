Con l’auto fa cadere i ciclisti e scappa, denunciato

Un 39enne di Massa Lombarda è stato denunciato dagli agenti del Nucleo Infortunistica della Polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina per fuga e omissione di soccorso dopo aver provocato un incidente stradale.

L’incidente stradale in questione era avvenuto all’inizio di settembre, nel territorio del comune di Solarolo lungo la strada provinciale Pilastrino, in prossimità del civico 3.

Quel giorno, intorno alle 19, il 118 aveva contattato la centrale operativa del Comando della Polizia locale dell’Unione di via Baliatico per segnalare un incidente stradale che vedeva coinvolto un gruppo di ciclisti. Due di loro erano poi stati trasportati in codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena.

Una volta sul luogo dell’incidente, gli agenti del Nucleo Infortunistica Stradale dell’Unione della Romagna Faentina, dopo aver effettuato i rilievi di legge, hanno appurato che a provocare la caduta era stata un’auto che, viaggiando dalla via Emilia verso Solarolo, aveva azzardato un sorpasso rispetto ad altri veicoli che viaggiavano nella sua stessa direzione facendo cadere alcuni cicloturisti che invece provenivano in gruppo dal senso opposto, senza poi fermarsi per accertarsi di quanto accaduto e delle eventuali condizioni dei feriti.

Nonostante gli scarsi elementi a disposizione per risalire all’auto pirata, gli agenti del Nucleo Infortunistica, partendo dalla testimonianza di alcuni testimoni che avevano assistito all’incidente, attraverso una minuziosa attività di indagine e la collaborazione della Polizia locale dell’Unione della Bassa Romagna, già la sera stessa erano risaliti al mezzo coinvolto nell’incidente, una berlina di colore grigio. Da successivi accertamenti è stato accertato che al volante dell’auto c’era un 39enne residente nel Comune di Massa Lombarda.

Dopo aver atteso gli esiti di alcuni approfondimenti investigativi, l’uomo nei giorni scorsi è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso alle persone ferite in incidente stradale. La norma del Codice della Strada prevede la reclusione fino a tre anni e la sospensione della patente fino a cinque anni.