Con l’auto nel fosso. Anziano al ‘Bufalini’

Paurosa uscita di strada di un’auto con a bordo una coppia di anziani coniugi faentini, ieri pomeriggio nel tratto di via Pedergnana Superiore compreso tra Villa San Martino e Sant’Agata sul Santerno, in territorio comunale lughese, al confine con quello di Sant’Agata sul Santerno. Al volante c’era una donna di 69 anni, trasportata in ambulanza all’ospedale di Ravenna con traumi di media gravità. Più serie le condizioni del marito, un 75enne, il quale è invece stato trasportato in elicottero all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena in condizioni di medio-alta gravità. L’incidente si è verificato intorno alle 15.30, quando la donna, al volante di una Nissan Qashqai, stava percorrendo via Pedergnana Superiore con direzione Villa San Martino-rotatoria del ‘Deka’. Poco prima dell’intersezione con via Plontino, per cause al vaglio del nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia locale della Bassa Romagna, l’automobilista ha perso il controllo della vettura finendo per piombare e arrestare la sua corsa, dopo un volo di alcuni metri, in un fossato che corre a lato della stessa via Plontino. A richiedere l’intervento dei soccorsi sono stati sia alcuni automobilisti in transito sia alcune persone che risiedono nei pressi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza, una squadra dei vigili del fuoco del vicino Distaccamento di Lugo e la Polizia locale della Bassa Romagna, mentre in campo circostante è atterrato l’elicottero di ‘Ravenna Soccorso’. Le due persone coinvolte, rimaste entrambe coscienti, sono state estratte dall’abitacolo dai vigili del fuoco. Dopo aver ricevuto le prime, cure l’uomo è stato trasbordato dall’ambulanza al velivolo, che è poi decollato per l’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. La 69enne, come detto, è stata invece trasportata in ambulanza all’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi di legge ed il successivo recupero del mezzo coinvolto, la circolazione lungo un breve tratto di via Pedergnana Superiore è stata regolata a senso unico alternato dal personale della Polizia locale della Bassa Romagna.

lu.sca.